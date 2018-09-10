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تركيا تقلب الطاولة على السويد في دوري الأمم الأوروبية

الرياضة

تركيا تقلب الطاولة على السويد في دوري الأمم الأوروبية
Reuters TT News Agency
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قلب منتخب تركيا الطاولة على مضيفه السويدي وفاز عليه 3-2 اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في المستوى الثاني B من دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم المنتخب السويدي بهدفين، حملا توقيع إيزاك تيلين وفيكتور كلايسون، في الدقيقتين 35 و49، ولكن المنتخب التركي سجل انتفاضة مثيرة ورد بـ3 أهداف.

وأحرز هاكن تشان أوغلو الهدف الأول لتركيا، في الدقيقة 51، وتكفل إمري أكبابا بالهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 88 و90+2.

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وبهذا الفوز، اقتسم المنتخب التركي صدارة ترتيب المجموعة مع روسيا بـ3 نقاط لكل منهما، وحلت السويد في المركز الثالث من دون رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات

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