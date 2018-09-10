بالفيديو.. البرتغال تعمق جراح إيطاليا

عمق المنتخب البرتغالي جراح ضيفه الإيطالي بالفوز عليه 1-0 اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول A من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

واستهلت البرتغال التي خرجت من ثمن نهائي مونديال روسيا على يد الأوروغواي (1-2)، مشوارها في هذه المسابقة الجديدة بأفضل طريقة بفضل هدف أندريه سيلفا في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وذلك رغم غياب قائدها ونجمها كريستيانو رونالدو الذي فضل أن يركز في الفترة الحالية على فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي المنتقل إليه من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

وبهذا الفوز، تربعت البرتغال على صدارة المجموعة بثلاث نقاط.

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فيما تجمد رصيد المنتخب الإيطالي عند نقطة واحدة بعد أن استهل مرحلة المشاركات الرسمية مع مدربه الجديد روبرتو مانشيني بتعادل مخيب الجمعة على أرضه مع بولندا (1-1) في مباراة تخلف خلالها حتى الدقيقة 78 قبل أن يعادل النتيجة من ركلة جزاء.

ويبدو أن مرحلة البناء لن تكون سهلة في المنتخب الإيطالي الذي غاب هذا الصيف عن نهائيات كأس العالم للمرة منذ عام 1958 ما دفعه للتخلي عن مدربه جان بييرو فنتورا.

المصدر: وكالات