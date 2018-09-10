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الاتحاد السعودي: الدوري سيستمر خلال مشاركة الأخضر في كأس آسيا

الرياضة

الاتحاد السعودي: الدوري سيستمر خلال مشاركة الأخضر في كأس آسياشعار الاتحاد السعودي لكرة القدم
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أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال إقامة بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

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وأوضح الاتحاد أنه سيتم خلال هذه الفترة السماح بمشاركة ثمانية لاعبين أجانب، مؤكدا أنه سيتكفل برواتب لاعبي الأندية المنضمين للمنتخب الوطني.

وأكد الاتحاد السعودي، أنه لن يلتفت لكل ما يثار حول ذلك قبولا أو رفضا، ولن يتأثر بما يتم طرحه.

المصدر: alriyadh.com

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