تطورات في أزمة صلاح مع اتحاد الكرة المصري

أرسل رامي عباس، محامي ووكيل اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، خطابا جديدا إلى اتحاد الكرة المصري بعد ساعات قليلة من مباراة مصر والنيجر.

وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية باتحاد الكرة المصري، حسين حلمي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن خطاب عباس جاء كمتابعة لخطابه الشهير الأخير الذي أرسله للاتحاد يوم 23 أغسطس الماضي، وجدد الوكيل طلباته السابقة الخاصة بحقوق الرعاية وتوفير حرس خاص للاعب واستقباله في المطار وتسهيل إجراءات خروجه من المطار.

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وأشار حلمي، إلى أن رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، أبدى ترحيبه بطلبات وكيل صلاح باستثناء مسألة الرعاية، مؤكدا أن اللاعب بانضمامه للمنتخب يلتزم برعاية اتحاد الكرة، وأكد أنه عضو اتحاد دولي ولا يمكنه مخالفة اللوائح.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن صلاح عقد جلسة مع عضو الاتحاد مجدي عبد الغني، أكد خلالها أن الأزمة الخاصة به ومطالبه التي أرسلها وكيله رامي عباس، لا تزال قائمة، ولم تنته، مطالبا بحسمها قبل مباراتي سوازيلاند المقرر لهما في الفترة من 8 إلى 16 أكتوبر المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

كما طالب محمد صلاح، عضو اتحاد الكرة، بأن يتم التواصل مع وكيله وليس معه، من خلال الحصول على خطاب رسمي بموافقة اتحاد الكرة على توفير هذه الطلبات، وعليه ختم الاتحاد وتوقيع رئيسه، ويرغب صلاح بضمان حقوقه من خلال أوراق رسمية، بدلا من الاتفاقات الشفوية التي تتم مع أعضاء الاتحاد.

المصدر: almesryoon.com