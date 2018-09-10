عندما يطغى الانتقام على المنافسة الشريفة.. كاد يقتل منافسه في سباق على سرعة 200 كلم (فيديو)

كاد المتسابق الإيطالي رومانو فيناتي أن يتسبب بكارثة في سباق سان مارينو للدراجات النارية فئة "موتو 2" عندما ضغط على فرامل دراجة زميله بينما كانا يقودان بسرعة 200 كلم في الساعة.

وأظهرت عدسات المصورين، كيف ضغط فيناتي على فرامل دراجة زميله الإيطالي ستيفانو مانزي، إذ اهتزت دراجة الأخير لفترة وجيزة، لكنه تمكن من استعادة السيطرة ومواصلة السباق للنهاية.

ودفع فيناتي (22 عاما) الثمن غاليا، وطرد من فريقه "مارينيلي سنايبرز تيم"، بسبب تهديده حياة مواطنه ومنافسه في فريق "فوروود رايسينغ تيم".

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وقام فيناتي بهذه الحركة ردا على ما حصل قبلها بلفات قليلة، حين حاول مانزي تخطيه، ما تسبب بخروج الدراجين عن الحلبة لكنهما أكملا السباق قبل أن يرفع العلم الأسود بحق الأول بسبب المخالفة، وبالتالي استبعاده قبل 7 لفات على نهاية السباق.

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واعتذر فيناتي عما بادر منه من خلال بيان قال فيه "أعتذر لعالم الرياضة. هذا الصباح (الاثنين)، بعقل صاف، تمنيت أن يكون ما حصل مجرد حلم سيء. قمت بحركة مشينة، لم أكن رجلا! الرجل الحقيقي كان عليه أن ينهي السباق ومن بعدها يذهب إلى المراقبين للحصول على بعض العدالة من الحادث الذي سبق (الحركة)".

المصدر: وكالات