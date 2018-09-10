نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي.. ودجوكوفيتش يتقدم للمركز الثالث

تقدم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، إلى المركز الثالث في تصنيف اللاعبين المحترفين لكرة المضرب الصادر اليوم الاثنين.

وقفز دجوكوفيتش صاحب الـ31 عاما ثلاثة مراكز في الترتيب الجديد متقدما من المركز السادس، ليحل خلف الإسباني رافائيل نادال الأول والسويسري روجر فيدرر الثاني، معيدا إلى الأذهان عهد الثلاثي الذهبي للاعبين الثلاثة الذين احتكروا البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، بينها لقبان لدجوكوفيتش في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، مقابل لقب لنادال في رولان غاروس وآخر لفيدرر في أستراليا.

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وأنزل دجوكوفيتش وصيفه في نيويورك الأرجنتيني خوان مارتين دل بورتو إلى المركز الرابع، والألماني ألكسندر زفيريف المرتبة الخامسة.

وتقدم الياباني كي نيشيكوري الذي بلغ الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز وخسر أمام دجوكوفيتش، سبع خطوت إلى المركز الثاني عشر.

في ما يأتي تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال 8760 نقطة

2- السويسري روجر فيدرر 6900

3- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 6445

4- الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو 5980

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4890

6- الكرواتي مارين سيليتش 4715

7- البلغاري غريغور دميتروف 3755

8- النمساوي دومينيك تييم 3665

9- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3595

10- الأمريكي جون إيسنر 3470.

المصدر: أ ف ب