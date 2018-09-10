هيدينك مدربا لمنتخب الصين الأولمبي

سيتولى غوس هيدينك مهمة قيادة الصين في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أصبح مدرب ريال مدريد وهولندا السابق مسؤولا عن منتخب الصين تحت 21 عاما‭ ‬اليوم الاثنين.

وأصبح هيدينك البالغ من العمر 71 عاما، أحدث اسم بارز ينتقل إلى الصين، منذ عبر رئيس البلاد شي جين بينغ عن رغبته في أن تصبح بلاده قوة كروية عظمى.

والتحق هيدينك بالمدرب الشهير مارشيلو ليبي، الفائز مع إيطاليا بكأس العالم، في العمل مع الاتحاد الصيني إذ يقود ليبي منتخب البلاد الأول للاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقضى مدربون بارزون آخرون فترات في أندية صينية مثل لويس فيليبي سكولاري وفابيو كابيلو ومانويل بيليغريني وأندريه فيلاس بواش.



وجاء الإعلان عن تعيين هيدينك، على موقع الاتحاد الصيني لكرة القدم.

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وقال الاتحاد إن مهمة هيدينك ستكون قيادة المنتخب نحو بطولة آسيا تحت 23 عاما، والتي تعتبر بمثابة التصفيات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.



وهيدينك ليس بغريب عن المنطقة، إذ قاد كوريا الجنوبية إلى ما قبل نهائي كأس العالم 2002، قبل أن يصل مع أستراليا إلى دور الستة عشر بعد أربع سنوات في ألمانيا.



وكان آخر منصب لهيدينك، هو المدرب المؤقت لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ويذكر أن هيدينك كان على رأس الجهاز التدريبي للمنتخب الروسي وأوصله إلى الدور ما قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم عام 2008.



المصدر: رويترز+ وكالات