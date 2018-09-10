أسطورتان فقط ظهرا باستمرار في قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية للفيفا منذ نشأتها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، عن قائمة تشمل 55 لاعبا مرشحا للدخول في التشكيلة المثالية لعام 2018.

وضمت القائمة مجموعة من النجوم، أبرزهم الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحارس مرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان دأبا على التواجد ضمن قائمة الـ55 لاعبا في كافة قوائم المرشحين للتشكيلة المثالية للـ"الفيفا" منذ بدايتها، في موسم 2004-2005.

هل تعلم 🤔⁉️

هناك مرشحان ظهرا ضمن الـ55 لاعب في جميع قوائم المرشحين للتشكيلة المثالية #World11 منذ بدايتها في موسم 2004-2005، هما ⬅️ كريستيانو وبوفون 👇#FIFAFootballAwards#TheBestpic.twitter.com/PW1PFx22aB — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 10 сентября 2018 г.

ويتوقع أن يدخل رونالدو ضمن التشكيلة المثالية لعام 2018، التي ستتألف من 11 لاعبا، بحكم تألقه مع فريقه السابق ريال مدريد في الموسم الماضي، وقيادته للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، فيما تبدو حظوظ بوفون في التواجد بالتشكيلة صعبة إن لم تكن مستبعدة، فمنتخب بلاده إيطاليا لم ينجح في حجز بطاقة العبور إلى بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا مؤخرا، كما أن فريقه السابق يوفنتوس ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

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وسيعلن "الفيفا" عن التشكيلة المثالية لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائزه، المزمع إقامته في 24 سبتمبر الجاري في العاصمة لندن.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد، فيما رحل بوفون عن اليوفي صوب نادي باريس سان جيرمان.

المصدر: FIFA