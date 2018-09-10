مقتل لاعب فرنسي في إطلاق نار

ذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن ويليام غوميز، اللاعب السابق لفريق سانت إيتيان الفرنسي لكرة القدم، لقي مصرعه أمس في إطلاق نار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة تسببت أيضا، بمقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاما.

ونشر نادي سانت إيتيان بيانا عبر موقعه الرسمي في "تويتر"، يؤكد فيه وفاة غوميز، وأعرب عن تعازيه لأسرة وأصدقاء اللاعب.

وشارك غوميز (19 عاما)، الذي كان يشغل مركز المدافع، في 18 مباراة مع الفريق الرديف لسانت إيتيان في الموسم الماضي، قبل أن يرحل عن النادي في يونيو الماضي.

المصدر: لينتا.رو