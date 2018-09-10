أوساكا تدخل نادي العشر الأوليات في تصنيف اللاعبات المحترفات

دخلت اليابانية نعومي أوساكا نادي العشر الأوليات في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، وذلك عقب تتويجها التاريخي بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، السبت على حساب صاحبة الأرض سيرينا وليامز.

وصعدت أوساكا التي باتت أول يابانية تتوج بلقب في بطولات الغراند سلام، 12 مركزا وباتت سابعة، وهو أفضل مركز في مسيرتها الاحترافية.

وكان أفضل مركز لنعومي صاحبة الـ20 ربيعا والمولودة في مدينة أوساكا اليابانية من أب من هايتي وأم يابانية، قبل تتويجها في فلاشينغ ميدوز هو السابع عشر.

من جهتها، تقدمت سيرينا 10 مراكز وباتت بالمرتبة السادسة عشرة.

وحافظت الرومانية سيمونا هاليب على صدارة التصنيف رغم خروجها المفاجئ من الدور الأول للبطولة الأمريكية، والأمر ذاته بالنسبة للدنماركية كارولين فوزنياكي التي بقيت ثانية رغم خروجها من الدور الثاني.

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وارتقت الألمانية أنجيليك كيربر إلى المركز الثالث والفرنسية كارولين غارسيا إلى الرابع رغم خروجهما من الدور الثالث، في حين تراجعت الأمريكية سلون ستيفنز 6 مراكز وأصبحت تاسعة عقب تجريدها من لقب بطولة فلاشينغ ميدوز على يد اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا في الدور ربع النهائي.

في ما يلي ترتيب العشر الأوليات:

1 - الرومانية سيمونا هاليب 8061 نقطة

2 - الدنماركية كارولين فوزنياكي 5975

3 - الألمانية أنجيليك كيربر 5425

4- الفرنسية كارولين غارسيا 4725

5 - التشيكية بيترا كفيتوفا 4585

6- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 4555

7- اليابانية نعومي أوساكا 4115

8- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4105

9 - الأمريكية سلون ستيفنز 3912

10 - اللاتفية يلينا أوستابينكو 3787.

المصدر: أ ف ب