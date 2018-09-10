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آلي خارج قائمة إنجلترا لمواجهة سويسرا

الرياضة

آلي خارج قائمة إنجلترا لمواجهة سويسرا
Reuters Christian Hartmann
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، خروج ديلي آلي، من قائمة منتخب الأسود الثلاثة، التي تستعد لمواجهة سويسرا وديا، غدا الثلاثاء.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له، أن آلي عانى من شد عضلي بسيط، خلال مواجهة إسبانيا، التي شارك فيها كأساسي.

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وسيعود صاحب الـ22 عاما إلى ناديه توتنهام هوتسبير لتلقي المزيد من العلاج، إلا أنه من غير الواضح إن كان سيلحق بمواجهة ليفربول، بالبريميرليغ السبت المقبل، أم لا.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه لا توجد خطط أخرى، لاستدعاء أي لاعبين آخرين، وذلك بعدما ضم غاريث ساوثغيت، ديماراي جراي و بن تشيلويل، ثنائي ليستر سيتي، لقائمته.

ولن يكون لوك شاو متاحا خلال مواجهة سويسرا بعد إصابته بارتجاج في المخ أمام إسبانيا، في المباراة التي شهدت ظهوره الأول بقميص الأسود الثلاثة في السنوات الثلاث الأخيرة.

المصدر: وكالات

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