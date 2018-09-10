آلي خارج قائمة إنجلترا لمواجهة سويسرا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، خروج ديلي آلي، من قائمة منتخب الأسود الثلاثة، التي تستعد لمواجهة سويسرا وديا، غدا الثلاثاء.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له، أن آلي عانى من شد عضلي بسيط، خلال مواجهة إسبانيا، التي شارك فيها كأساسي.

An update ahead of today's training session: @dele_official has withdrawn from the squad due to a minor muscle strain picked up on Saturday.



He'll return to @SpursOfficial for further treatment, with no further additions to the #ThreeLions squad planned. pic.twitter.com/JSs0at5rzr — England (@England) September 10, 2018

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وسيعود صاحب الـ22 عاما إلى ناديه توتنهام هوتسبير لتلقي المزيد من العلاج، إلا أنه من غير الواضح إن كان سيلحق بمواجهة ليفربول، بالبريميرليغ السبت المقبل، أم لا.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه لا توجد خطط أخرى، لاستدعاء أي لاعبين آخرين، وذلك بعدما ضم غاريث ساوثغيت، ديماراي جراي و بن تشيلويل، ثنائي ليستر سيتي، لقائمته.

ولن يكون لوك شاو متاحا خلال مواجهة سويسرا بعد إصابته بارتجاج في المخ أمام إسبانيا، في المباراة التي شهدت ظهوره الأول بقميص الأسود الثلاثة في السنوات الثلاث الأخيرة.

المصدر: وكالات