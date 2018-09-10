صلاح ينافس 14 نجما للدخول في التشكيلة المثالية لـ"الفيفا"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، قائمة لاعبي خط الهجوم المرشحين للتواجد ضمن التشكيلة المثالية لعام 2018.
وضمت القائمة التي نشرها "الفيفا" عبر حسابه الرسمي في تويتر، 15 لاعبا سيتم اختيار ثلاثة منهم، للتواجد في التشكيلة المثالية.
وجاءت القائمة كالتالي:
المصري محمد صلاح (ليفربول)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، والأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، والأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)، والفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام)، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة).
⏰ BREAKING— FIFPro (@FIFPro) 10 сентября 2018 г.
2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted
Here are their top 1⃣5⃣ forwards
The 3⃣ most-voted forwards will be in the #World11
➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/Ezqw5yVWEq
وعرض "الفيفا" أيضا قائمة حراس المرمى، المدافعين، ولاعبي خط الوسط، المرشحين للدخول في التشكيلة المثالية لعام 2018، وهم كالتالي:
حراس المرمى
⏰ BREAKING— FIFPro (@FIFPro) 10 сентября 2018 г.
2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted
Here are their top 5⃣ goalkeepers
The most-voted goalkeeper will be in the #World11
Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/yhvyS0W8bp
المدافعون
⏰ BREAKING— FIFPro (@FIFPro) 10 сентября 2018 г.
2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted
Here are their top 2⃣0⃣ defenders
The 4⃣ most-voted defenders will be in the #World11
Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/vw2jS62yeu
لاعبو خط الوسط
⏰ BREAKING— FIFPro (@FIFPro) 10 сентября 2018 г.
2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted
Here are their top 1⃣5⃣ midfielders
The 3⃣ most-voted midfielders will be in the #World11
Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/BRycjZt0Zh
ومن المقرر أن يعلن "الفيفا" عن التشكيلة المثالية لعام 2018، خلال حفل توزيع جوائزه، والمقرر في 24 سبتمبر الجاري في العاصمة لندن.
المصدر: فيفا