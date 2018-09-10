صلاح ينافس 14 نجما للدخول في التشكيلة المثالية لـ"الفيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، قائمة لاعبي خط الهجوم المرشحين للتواجد ضمن التشكيلة المثالية لعام 2018.

وضمت القائمة التي نشرها "الفيفا" عبر حسابه الرسمي في تويتر، 15 لاعبا سيتم اختيار ثلاثة منهم، للتواجد في التشكيلة المثالية.

وجاءت القائمة كالتالي:

المصري محمد صلاح (ليفربول)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، والأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، والأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)، والفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام)، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة).

وعرض "الفيفا" أيضا قائمة حراس المرمى، المدافعين، ولاعبي خط الوسط، المرشحين للدخول في التشكيلة المثالية لعام 2018، وهم كالتالي:

حراس المرمى

المدافعون

لاعبو خط الوسط



ومن المقرر أن يعلن "الفيفا" عن التشكيلة المثالية لعام 2018، خلال حفل توزيع جوائزه، والمقرر في 24 سبتمبر الجاري في العاصمة لندن.

المصدر: فيفا