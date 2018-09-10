"الفيفا" يعرض قائمة المدافعين المرشحين للدخول في التشكيلة المثالية لعام 2018

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، قائمة المدافعين المرشحين للدخول في التشكيلة المثالية لعام 2018، والتي ضمت 20 مدافعا، وسيتم اختيار 4 منهم فقط للتشكيلة المثالية.

وضمت التشكيلة مجموعة من المدافعين المشهورين، على غرار ثلاثي نادي ريال مدريد، الإسباني سيرخيو راموس، والفرنسي رافاييل فاران، والبرازيلي مارسيلو، وثنائي برشلونة جوردي ألبا، وجيرارد بيكيه، إضافة للإيطالي جورجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس.

وفيما يلي قائمة المرشحين الـ20:

وسيتم اختيار 4 مدافعين من بين المرشحين العشرين للدخول في التشكيلة المثالية، بناء على حصولهم على أكبر نسب من الأصوات.

جدير بالذكر أن "الفيفا" سيعلن عن التشكيلة المثالية لعام 2018، في حفل توزيع جوائزه، المزمع إقامته في العاصمة لندن، بتاريخ 24 من الشهر الجاري، والذي سيشهد أيضا الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، والتي يتنافس عليها الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.

المصدر: فيفا