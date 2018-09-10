مقاتل روسي يقهر منافسه الأمريكي بحركة نادرة! (فيديو)

تغلب المقاتل الروسي زابيت محمد شاريفوف على منافسه الأمريكي بريندون ديفيس، في النزال الذي أقيم بينهما أمس، في دورة "228 UFC" للفنون القتالية المختلطة، بحركة إخضاع نادرة.

وأنهى الحكم النزال في الجولة الثانية بطلب من ديفيس، الذي استسلم، بعدما شل محمد شاريفوف حركته بعملية إخضاع نادرة.

وهذا الفوز هو الـ16 في 17 نزالا خاضها محمد شاريفوف في مسيرته الاحترافية.

وينوي المقاتل الروسي مواجهة منافس أمريكي آخر، هو تشاد مينديس، الذي يمتلك ألقابا أكثر من مواطنه ديفيس.

المصدر: vesti.ru