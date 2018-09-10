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محمد صلاح في زفاف مدافع الأهلي (فيديو وصور)

الرياضة

محمد صلاح في زفاف مدافع الأهلي (فيديو وصور)
Reuters Amr Dalsh
محمد صلاح في زفاف مدافع الأهلي (فيديو وصور)
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تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في حفل زفاف حسين السيد، لاعب نادي الأهلي المصري لكرة القدم المعار للاتفاق السعودي.

وحضرت حفل الزفاف، الذي أقيم أمس في أحد الفنادق الفاخرة في القاهرة، أيضا مجموعة من نجوم منتخب مصر لكرة القدم، ونجوم الفن والسياسة.

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يذكر أن صلاح، أحرز هدفين في المباراة التي جمعت "الفراعنة" والنيجر (6-0)، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

المصدر: وكالات

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