دجوكوفيتش يقهر ديل بوترو ويتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة

أحرز الصربي نوفاك دجوكوفيتش لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، بفوزه على الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو بثلاث مجموعات دون رد.

وفي المباراة النهائية التي أقيمت اليوم، تفوق الصربي المصنف سادسا على منافسه الأرجنتيني، بنتيجة (6-3، 7-6 و6-3)، ليحرز لقبه الثالث في أمريكا المفتوحة، بعد 2011 و2015، ويحرم منافسه من لقبه الثاني بعد 2009.

Is the end of this #USOpen final near?



Novak Djokovic again shows off his phenomenal returning skills, breaking Juan Martin del Potro to take a 6-3, 7-6(4), 3-1 lead.



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وبذلك، يكون الصربي المصنف أولا عالميا سابقا، قد أحرز لقبه الثاني الكبير تواليا بعد لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية في تموز الماضي، متوجا بشكل مثالي عودته بعد غياب أشهر بسبب إصابة وجراحة طفيفة في المرفق.

وعادل دجوكوفيتش (31 عاما) مع لقبه الرابع عشر في البطولات الأربع الكبرى، رقم النجم الأمريكي المعتزل بيت سامبراس، واقترب من الإسباني المصنف أولا عالميا، رافائيل نادال (17 لقبا)، والسويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي (20).

المصدر: وكالات