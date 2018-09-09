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فيديو.. الديوك الفرنسية تشل حركة الطواحين الهولندية

الرياضة

فيديو.. الديوك الفرنسية تشل حركة الطواحين الهولندية
Reuters Charles Platiau
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حقق المنتخب الفرنسي انتصاره الأول في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوربية لكرة القدم، على حساب ضيفه الهولندي، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في العاصمة باريس.

وأحرز هدفي منتخب "الديوك" كل من المهاجمين، كيليان مبابي، وأوليفيه جيرو، في الدقيقتين (14، 75) على الترتيب. بينما سجل المهاجم الهولندي ريان بابل هدف بلاده اليتيم، عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء - Stade de France".

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وكان منتخب فرنسا، بطل العالم ووصيف بطل أوروبا، قد بدأ غمار البطولة الأوروبية الجديدة، بتعادل سلبي مع مضيفه الألماني، يوم الخميس الماضي، على ملعب " أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وينفرد بصدارة المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول (A1) للدوري.

المصدر: "vk/allgoals"

  

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