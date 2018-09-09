شاهد.. كرة تصطدم بوجه لاعبة تركية وتلتصق بسقف الصالة لشدة قوتها
VoleiRO's/youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kriu
شهدت مباراة المنتخب الروسي للكرة الطائرة ضد نظيره التركي (3-1)، في الدور ما قبل النهائي لبطولة "فوللي ماسترز"، واقعة مثيرة وطريفة في الوقت ذاته.
فقد سددت اللاعبة الروسية ناتاليا غونتشاروفا كرة قوية اصطدمت بوجه لاعبة تركية واعتلت لشدة قوتها حتى التصقت بسقف القاعة الرياضية، وبقيت معلقة هناك، كما يظهر ذلك في الفيديو المرفق.
المصدر: "eurosport.ru"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)