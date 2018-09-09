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شاهد.. كرة تصطدم بوجه لاعبة تركية وتلتصق بسقف الصالة لشدة قوتها

الرياضة

شاهد.. كرة تصطدم بوجه لاعبة تركية وتلتصق بسقف الصالة لشدة قوتها
VoleiRO's/youtube
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شهدت مباراة المنتخب الروسي للكرة الطائرة ضد نظيره التركي (3-1)، في الدور ما قبل النهائي لبطولة "فوللي ماسترز"، واقعة مثيرة وطريفة في الوقت ذاته.

فقد سددت اللاعبة الروسية ناتاليا غونتشاروفا كرة قوية اصطدمت بوجه لاعبة تركية واعتلت لشدة قوتها حتى التصقت بسقف القاعة الرياضية، وبقيت معلقة هناك، كما يظهر ذلك في الفيديو المرفق.

المصدر: "eurosport.ru" 

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