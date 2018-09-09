جورجيا تحقق انتصارها الثاني تواليا في دوري أمم أوروبا
Reuters David Mdzinarishvili
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تغلب منتخب جورجيا على نظيره اللاتفي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوربية لكرة القدم.
ويعود الفضل في انتصار المنتخب الجورجي للاعبه تورنيكي أوكرياشفيلي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء، في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.
وكان منتخب جورجيا قد دشن مباريات البطولة القارية الجديدة، بفوز خارج أرضه على كازاخستان، وعزز صدارته للمجموعة الأولى ضمن المستوى الرابع (D1) للدوري.
المصدر: "sportbox.ru"
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