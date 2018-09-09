تصفيات أمم إفريقيا 2019.. تونس تعود بفوز ثمين من سوازيلاند

عاد منتخب تونس بفوز ثمين من ملعب مضيفه سوازيلاند، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون صيف العام المقبل.

ووضع المهاجم طه ياسين الخنيسي "نسور قاسيون" في المقدمة، بحلول الدقيقة (17)، ثم عزز زميله نعيم سليتي النتيجة، في الدقيقة (37).

وبهذا الفوز رفع منتخب تونس رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن منتخب مصر الوصيف، الذي اكتسح أمس ضيفه النيجر صاحب المركز الرابع والأخير (بنقطة واحدة)، بسداسية نظيفة، بينما تحتل سوازيلاند المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات الـ12، عدا مجموعة البلد المنظم (المجموعة الثانية)، المتأهل سلفا والذي يشارك في التصفيات أيضا.

المصدر:RT