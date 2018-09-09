أوكرانيا تتخطى عقبة ضيفتها سلوفاكيا (فيديو)

حقق منتخب أوكرانيا انتصاره الثاني على التوالي ضمن منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، على حساب ضيفه السلوفاكي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس.

ويعود الفضل في انتصار أصحاب الأرض للمهاجم أندريه يارمولينكو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده، من ضربة جزاء قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب "أرينل لفيف".

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وكانت أوكرانيا قد بدأت غمار البطولة القارية الجديدة، بفوز ثمين خارج أرضها على التشيك (2-1)، وعززت بالتالي تصدرها لقائمة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، وذلك ضمن المستوى الثاني (B2) للدوري، ومن ثم سلوفاكيا والتشيك من دون نقاط.

المصدر: "vk/fifa19fut"