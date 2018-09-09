ليستر يمدد عقد مدافعه ماغواير لخمس سنوات

أعلن ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، أن مدافعه الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، وقع عقدا جديدا مع الفريق لمدة خمس سنوات ليستمر مع "الذئاب" حتى 2023.

وقال ماغواير لموقع ناديه على الإنترنت "منذ وصلت إلى الفريق أشدد دائما على حسن التعامل معي".

وأضاف "أعطاني النادي فرصة اللعب في الدوري الممتاز وشكل مني قاعدة رائعة، وساعدني في المشاركة في كأس العالم، لذا أشكره كثيرا وأدين له بالفضل وأتطلع للمستقبل معه".

وشارك ماغواير في جميع مباريات ليستر في الدوري خلال الموسم الماضي، بعد الانضمام من هال سيتي في يونيو عام 2017. كما خاض كل المباريات الأربع مع ليستر في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وسجل هدف الفوز (2-1) على ساوثهامبتون قبل أسبوعين.

وارتبط اللاعب البالغ عمره 25 عاما بالانتقال لمانشستر يونايتد قبل بداية الموسم الحالي، ولكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.

المصدر: رويترز