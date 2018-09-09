بالفيديو.. بطل العالم السابق المطلق للملاكمة للوزن الثقيل كليتشكو يتعرض لموقف طريف

سقط بطل العالم المطلق السابق للملاكمة للوزن الثقيل، الأوكراني فلاديمير كليتشكو في النهر، من فوق لوح للتزلج على الماء، بعد أن انكسر المجذاف في يده.

ونشر كليتشكو الأصغر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق عليه بجملة حكيمة: "إن كل ما في الأمر، هو أن تكون القوة الدافعة للمضي قدما إلى الأمام. حتى لو أنك سقطت فجأة، فذلك سيكون إلى الأمام".

إقرأ المزيد

اعتزل فلاديمير كليتشكو (42 عاما)، الملاكمة في 3 أغسطس 2017، بعد مسيرة حافلة بالانتصارات، أصبح خلالها بطلا مطلقا للعالم للوزن الثقيل، وحمل أربعة أحزمة في آن واحد(WBA ،IBF ،WBO ،IBO)، محققا 64 انتصارا، منها 54 بالضربة القاضية، مقابل خمس هزائم.