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شاهد.. فريق يمطر ملعبه بآلاف الدولارات لتحفيز جماهيره على حضور المباريات

الرياضة

شاهد.. فريق يمطر ملعبه بآلاف الدولارات لتحفيز جماهيره على حضور المباريات
@lvlightsfc/Twitter.com
شاهد.. فريق يمطر ملعبه بآلاف الدولارات لتحفيز جماهيره على حضور المباريات
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ابتكر نادي "لاس فيغاس لايتش" المنافس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي لكرة القدم، طريقة فريدة ومحفزة لتشجيع جماهيره على حضور المباريات من مدرجات ملعب الفريق.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه طائرة هيليكوبتر وهي تحوم حول ملعب الفريق، ويلقي قائدها أوراقا نقدية على الميدان، فيما مجموعة من المشجعين  يتسابقون لالتقاطها.

وبلغت الأموال التي ألقيت على الميدان حوالي 5 آلاف دولار.

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المصدر: sports.ru

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