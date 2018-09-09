شاهد.. بطل أمريكي يخنق مقاتلا إنجليزيا بشراسة!

ألحق بطل العالم للفنون القتالية المختلطة للوزن المتوسط الأمريكي تايرون وودلي، الهزيمة الأولى بمتحديه الإنجليزي دارين تيل، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 228) بمدينة دالاس.

وجه الأمريكي لكمة قوية بيمناه لخصمه أسقطته على أرض الحلبة، ومن ثم انهال عليه بوابل من الضربات المبرحة، قبل أن يقوم بخنقه، ليجبر بذلك المقاتل الإنجليزي على الاستسلام.

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وحقق تايرون وودلي (36 عاما)، بذلك انتصاره التاسع عشر حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل ثلاث هزائم، وتعادل واحد.

بينما تجرع دارين تيل (25 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 17 انتصارا، وتعادل واحد.

المصدر: "sports.ru"