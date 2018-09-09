راموس يعيش كابوسا حقيقيا في "ويمبلي" بسبب صلاح

عاش مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس، كابوسا حقيقا خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده ومضيفه إنجلترا (2-1) أمس، بعد تعرضه لصافرات استهجان من قبل مشجعي الأسود الثلاثة.

وحاول المشجعون الإنجليز، الذين احتشدوا في ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن لمتابعة المباراة التي تدخل ضمن دوري الأمم الأوروبية، استفزاز راموس، بإطلاق صافرات الاستهجان ضده، في كل مرة يلمس فيها الكرة، وذلك لتسببه في إصابة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع النادي الملكي و"الريدز" في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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وأدى تدخل راموس القوي ضد النجم المصري في تلك المباراة، إلى خروج صلاح بسبب إصابة في كتفه، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، كما أثرت الإصابة على مشاركة الفرعون المصري مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

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المصدر: وكالات