مورينيو يتعرض لموقف محرج في مباراة إنجلترا وإسبانيا

تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، لموقف محرج قبيل انطلاق مباراة إنجلترا وإسبانيا (1-2) التي أقيمت أمس، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ورصدت عدسات المصورين مورينيو، خلال تعثره وسقوطه على الأرض أثناء عبوره أحد الحواجز وهو في طريقه لمتابعة المباراة، التي احتضنها ملعب "ويمبلي" في لندن.

Breaking: Jose Mourinho just fell over at Club Wembley while attending England v Spain pic.twitter.com/qgVEit5CDz — indykaila News (@indykaila) 8 сентября 2018 г.

وحرص المدرب البرتغالي على حضور اللقاء، لمتابعة العديد من لاعبي مانشستر يونايتد، مثل خيسي لينغارد، وماركوس راشفورد، والحارس دي خيا.

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ولم تدع وسائل الإعلام الإنجليزية الواقعة تمر مرور الكرام، إذ سلطت الضوء على سقوط المدرب المثير الجدل، لاسيما وأن الجميع ينتظر "السقوط الفعلي" لمورينيو من منصبه كمدرب لليونايتد، الذي يمر بأزمة نتائج في الفترة الأخيرة.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر مباراتين في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمتلك في رصيده 6 نقاط فقط حتى الآن.

المصدر: وكالات