مقاتل روسي يسقط منافسه بالقاضية بمرفق "حديدي" (فيديو)

تغلب المقاتل الروسي غوغا شاماتافا على منافسه، مواطنه بافل باستوشكوف، خلال النزال بينهما الذي أقيم أمس في مدينة كراسنودار الروسية، ضمن دورة "ACB 89" للفنون القتالية المختلطة.

وجاء فوز شاماتافا بعدما وجه ضربة قوية وقاضية بمرفق يده اليمني لمنافسه، على مستوى الوجه.

وبعد تلقيه هذه الضربة "الحديدية" سقط باستوشكوف على الأرض مغشيا عليه، لينهي الحكم النزال في الجولة الثانية، معلنا فوز شاماتافا.

وبذلك حقق شاماتافا الفوز الـ11 في مسيرته الاحترافية، والأول له في دورة " ACB 89".

المصدر: لينتا.رو