حارس مرمى في التصفيات الإفريقية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت هيئة دافيد مورساد حارس مرمى السيشيل سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بوزن زائد في اللقاء الذي جمع منتخب بلاده بنيجيريا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2019.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمورساد، وتعجبوا لوزنه الزائد، الذي لا يتناسب مع مركزه كحارس مرمى وكلاعب كرة قدم بشكل عام.

وعلق أحد النشطاء على صور الحارس قائلا: "حارس السيشيل .. لا كلمة أكثر"، فيما كتب آخر "المهاجم البرازيلي رونالدو قد عاد مجددا إلى الملاعب، ولكن هذه المرمى كحارس مرمى لمنتخب السيشيل" (بحكم الشبه الكبير بين حارس مرمى السيشيل والنجم البرازيلي الذي زاد وزنه بشكل كبير بعد اعتزاله كرة القدم).

Ronaldo de Lima makes his international return as the Seychelles 🇸🇨 goalkeeper. #SEYNGApic.twitter.com/0H0DmEtrS4 — Emeka Ebeniro (@eebeniro) 8 сентября 2018 г.

للإشارة فإن المباراة التي أقيمت أمس، انتهت بفوز نيجيريا بثلاثية نظيفة، لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، خلف ليبيا المتصدرة برصيد 4 نقاط، والتي عادت من ملعب مضيفتها ووصيفتها جنوب إفريقيا (4 نقاط) وفي جعبتها نقطة ثمينة، عقب نهاية مباراتهما بالتعادل السلبي.

وتتذيل السيشيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

المصدر: eurosport.ru