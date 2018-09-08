المغرب يكرم وفادة مالاوي بثلاثية

أنجز المنتخب المغربي مهمته أمام ضيفه منتخب مالاوي، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2019.

لم يمهل النجم المغربي حكيم زيياش الضيوف إلا ثلاث دقائق فقط لأن يزور شباكهم، ومن ثم أحرز زميله المهاجم يوسف النصيري هدفين متتاليين لـ "أسود الأطلس" في الدقيقتين (42 و78) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس، في مدينة الدار البيضاء.

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وحصد المغرب بذلك أول ثلاث نقاط له في التصفيات، بعد هزيمته خارج أرضه في الجولة الأولى أمام نظيره الكاميروني، متصدر المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط.

بينما تراجع منتخب مالاوي إلى المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط أيضا، ومن ثم جزر القمر، في المرتبة الرابعة الأخيرة من دون نقاط.

المصدر: وكالات