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الجزائر تتعثر في أدغال غامبيا (فيديو)

الرياضة

الجزائر تتعثر في أدغال غامبيا (فيديو)
AFP JOE KLAMAR
صورة من الأرشيف
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خرج منتخب الجزائر بنقطة يتيمة من ملعب مضيفه الغامبي إثر تعادله معه بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2019.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح هدف السبق لمنتخب "محاربي الصحراء"، في الدقيقة 47، ولكن فرحة الجزائريين لم تدم طويلا فقد أدرك الغامبي مامادو سيزاي التعادل لبلاده في الدقيقة التالية.

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ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط، وانفرد بصدارة المجموعة الرابعة، متجاوزا بفارق نقطة منتخب بنين، الذي سيحل ضيفا غدا الأحد ضمن هذه الجولة أيضا، على نظيره التوغولي، صاحب المركز الرابع الأخير من دون رصيد، بفارق الأهداف خلف غامبيا.

المصدر: وكالات

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