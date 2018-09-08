بالفيديو.. الماتادور الإسباني يروض الأسود الثلاثة في عرينها!

أسقط المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي (2-1) في عقر داره، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في بداية مشوارهما ضمن النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وضع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد منتخب "الأسود الثلاثة"، في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية. لكن الماتادور الإسباني "لا فوريا روخا" رد الصاع صاعين، بإحرازه هدفين من دون رد عبر كل من، ساول نيغويز، ورودريغو مورينو، في الدقيقتين (13 و32) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

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وتصدر منتخب إسبانيا بذلك قائمة المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول (A4) للمسابقة القارية الجديدة، وستكون لديه فرصة لتعزيز صدارته، عندما يستضيف نظيره الكرواتي، يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: "vk.com/allgoals"