أمم إفريقيا 2019.. نيجيريا تحقق فوزها الأول وليبيا تعود بنقطة من جنوب إفريقيا

حقق منتخب نيجيريا لكرة القدم فوزه الأول في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المزمع إقامتها في الكاميرون، بتغلبه اليوم على مضيفه السيشيل، بثلاثية نظيفة.

وسجل ثلاثية المنتخب النيجيري كل من المهاجم أحمد موسى، والمدافع شيدوزي أوازيم، وأديون إيغالو (من ركلة جزاء)، في الدقائق (15، 34 و57) على الترتيب.

وهذا هو الفوز الأول لنيجيريا في تصفيات المجموعة الخامسة، بعد سقوطها في الجولة الأولى على ملعبها أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون، بينما تكبدت السيشيل خسارتها الثانية على التوالي، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام ليبيا (1-5).

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، خلف ليبيا المتصدرة برصيد 4 نقاط، والتي عادت من ملعب مضيفتها ووصيفتها جنوب إفريقيا وفي جعبتها(4 نقاط أيضا) نقطة ثمينة، عقب نهاية مباراتهما التي أقيمت اليوم بالتعادل السلبي.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون صيف عام 2019، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات الـ12، عدا مجموعة البلد المنظم (المجموعة الثانية)، الذي يشارك في التصفيات أيضا.

المصدر: RT