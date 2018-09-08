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مصرع مصري بعد سقوط عارضة مرمى فوقه

الرياضة

مصرع مصري بعد سقوط عارضة مرمى فوقه
Reuters
اسعاف مصري
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لقي طالب مصري مصرعه، اليوم السبت، إثر إصابته بكسر في الجمجمة بعد سقوط عارضة المرمى عليه أثناء لعب كرة القدم داخل مركز شباب النصر بمنطقة أمبروزو وسط الإسكندرية.

وأظهر الفحص إصابة الطالب البالغ من العمر 17 عاما، بكسر في الجمجمة، ونزيف بالأنف، وحسب أقوال الشهود العيان، قام الطالب أثناء لعبه بكرة القدم داخل المركز، بالقفز والإمساك بعارضة المرمى، التي سقطت عليه وأودت بحياته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية 

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