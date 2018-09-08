راموس يزور إنجلترا بعد "الواقعة" مع صلاح بضمير مرتاح

صرح قائد منتخب إسبانيا سيرخيو راموس بأنه ليس قلقا من طريقة استقبال الجماهير الإنجليزية له، خلال مواجهة "الأسود الثلاثة"، وذلك على خلفية إصابة المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وقال الماتادور راموس، في المؤتمر الصحفي، المكرس لمباراة إسبانيا وإنجلترا، عن إمكانية استقباله بصورة غاضبة من قبل الجماهير، في ملعب ويمبلي: "لست مهتما بهذا الأمر، لم أكن أبدا أريد إيذاء أي زميل على أرض الملعب بالتأكيد".

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وأضاف: "أنام جيدا كل ليلة بضمير مرتاح، لا يهمني الطريقة التي سيتم استقبالي بها، لقد أتيت للفوز مع إسبانيا".

وواصل حديثه قائلا: "أنا أعلم أن المشجعين الإنجليز سوف يعاملون اللاعبين كما يستحقون، وأنا لست قلقا على الإطلاق".

وتعرض راموس لانتقادات لاذعة بعد تلاحم بينه وبين محمد صلاح أدى إلى إصابة الأخير وخروجه من الشوط الأول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وانتهى بفوز ريال مدريد على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات