نائب مصري يتوعد بمحاكمة اتحاد الكرة

اتهم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، فرج عامر، مسؤولي منتخب الفراعنة بالتقصير في حماية اللاعبين خلال مونديال روسيا 2018، متوعدا اتحاد الكرة بالمحاكمة.

واعتبر فرج عامر، فى بيان له، اليوم السبت، أن قدرة مسؤولي منتخب مصر، على منع مجموعة من مشجعي محمد صلاح من محاولة التسلل إلى فندق مقر إقامة المنتخب في برج العرب، قبل مباراة النيجر مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، بمثابة دليل إدانة لمسؤولي الاتحاد الكروي على ما حدث مع لاعبي المنتخب خلال إقامتهم بأحد الفنادق الروسية أثناء خوضهم مباريات كأس العالم 2018.

ورأى النائب، أن دليل الإدانة لا يحتاج إلى التحقيقات التي تجريها إحدى اللجان، مؤكدا أن "لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لن تسكت عن هذا الملف الذي سيعتبر أول ملف يتم عرضه على اللجنة مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الوزير أمامه فرصة حتى حينه لمحاكمة اتحاد الجبلاية على مهزلة روسيا لأن اللجنة لن تصمت أبدا".

المصدر: وكالات