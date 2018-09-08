ماذا لو اجتمع هؤلاء النجوم في فريق واحد.. ترى من ينقصهم؟
Reuters Charles Platiau
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تشهد ملاعب كرة القدم اعتزال نجوم وبروز آخرين، ولكن القليل منهم فقط نجح في ترك بصمته الخاصة، وصنع لنفسه اسما كواحد من عظماء الساحرة المستديرة .
ونستعرض في هذا التقرير تشكيلة تضم مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون من بين الأفضل في مراكزهم، وربما الأفضل عبر التاريخ:
في حراسة المرمى: الإيطالي جولويجي بوفون
في خط الدفاع: البرازيليان روبيرتو كارلوس، وكافو، والإسباني سيرخيو راموس، والإيطالي باولو مالديني.
في خط الوسط: الإيطالي أندريا بيرلو، والفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني ليونيل ميسي.
في خط الهجوم: الأرجنتيني دييغو مارادونا، والبرازيلي بيليه (أو مواطنه رونالدو)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
المصدر: RT
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