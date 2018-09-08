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ماذا لو اجتمع هؤلاء النجوم في فريق واحد.. ترى من ينقصهم؟

الرياضة

ماذا لو اجتمع هؤلاء النجوم في فريق واحد.. ترى من ينقصهم؟
Reuters Charles Platiau
ماذا لو اجتمع هؤلاء النجوم في فريق واحد.. ومن ينقصهم؟
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تشهد ملاعب كرة القدم اعتزال نجوم وبروز آخرين، ولكن القليل منهم فقط نجح في ترك بصمته الخاصة، وصنع لنفسه اسما كواحد من عظماء الساحرة المستديرة .

ونستعرض في هذا التقرير تشكيلة تضم مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون من بين الأفضل في مراكزهم، وربما الأفضل عبر التاريخ:

في حراسة المرمى: الإيطالي جولويجي بوفون

في خط الدفاع: البرازيليان روبيرتو كارلوس، وكافو، والإسباني سيرخيو راموس، والإيطالي باولو مالديني.

في خط الوسط: الإيطالي أندريا بيرلو، والفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

في خط الهجوم: الأرجنتيني دييغو مارادونا، والبرازيلي بيليه (أو مواطنه رونالدو)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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المصدر: RT

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