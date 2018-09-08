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بالفيديو.. هدف العنابي القطري في شباك التنين الصيني

الرياضة

بالفيديو.. هدف العنابي القطري في شباك التنين الصيني
AFP KARIM JAAFAR
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فاز المنتخب القطري على ضيفه الصيني بهدف وحيد، في اللقاء الدولي الودي بكرة القدم، الذي جمعهما الجمعة، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019، في الإمارات.

ويدين العنابي القطري بالفضل في انتصاره للاعبه المعز علي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 25 من الشوط الأول للمباراة.

وسيلعب منتخب قطر في المجموعة الخامسة لدور المجموعات ضمن مسابقة كأس الأمم الآسيوية، إلى جانب كل من السعودية وكوريا الشمالية ولبنان.

بينما أوقعت القرعة منتخب الصين في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وقرغيزستان والفلبين.

المصدر: وكالات  

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