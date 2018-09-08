بالفيديو.. هدف العنابي القطري في شباك التنين الصيني

فاز المنتخب القطري على ضيفه الصيني بهدف وحيد، في اللقاء الدولي الودي بكرة القدم، الذي جمعهما الجمعة، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019، في الإمارات.

ويدين العنابي القطري بالفضل في انتصاره للاعبه المعز علي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 25 من الشوط الأول للمباراة.

فيديو.. هدف منتخبنا الوطني الاول على الصين | منتخبنا الوطني 1 - 0 الصين #قطر_الصينpic.twitter.com/VnSGUvwYVw — قناة الكأس (@alkasschannel) September 7, 2018

وسيلعب منتخب قطر في المجموعة الخامسة لدور المجموعات ضمن مسابقة كأس الأمم الآسيوية، إلى جانب كل من السعودية وكوريا الشمالية ولبنان.

بينما أوقعت القرعة منتخب الصين في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وقرغيزستان والفلبين.

المصدر: وكالات