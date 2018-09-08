الأوروغواي تصعق المكسيك وديا

تغلب منتخب الأوروغواي لكرة القدم على نظيره المكسيكي بنتيجة عريضة (4-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، في مدينة هيوستن الأمريكية.

وشهدت المباراة تألق نجم نادي برشلونة لويس سواريز، الذي سجل هدفين في الدقيقتين (32 و41)، فيما أحرز زميلاه خوسي ماريا خيمينيز، وماكسيمليانو بيريرا، الهدفين الآخرين في الدقيقتين (22 و59) على الترتيب.

وتكفل المهاجم راؤول خيمينيز، بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للمكسيك، في الدقيقة (25) من ركلة جزاء.

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وكان المنتخب المكسيكي قد ودع منافسات مونديال روسيا 2018 من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام البرازيل (0-2)، بينما وصل المنتخب الأوروغوياني إلى ربع النهائي، قبل أن يخرج على يد فرنسا، بخسارته بهدفين دون رد.

المصدر: RT