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باميلا أندرسون تصدم المدافع الفرنسي رامي

الرياضة

باميلا أندرسون تصدم المدافع الفرنسي رامي
Reuters Andrew Kelly
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أفاد موقع "tmz.com" بأن الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، باميلا أندرسون، انفصلت عن خطيبها، المدافع الفرنسي، عادل رامي، الفائز مع منتخب "الديوك" بلقب مونديال روسيا 2018.

وذكر الموقع أن النجمة الأمريكية (51 عاما) انفصلت عن رامي (32 عاما) صاحب الأصول المغربية، بعد أيام قليلة من طلب الأخير يدها للزواج.

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وأشار المصدر إلى أن مدافع منتخب فرنسا ونادي مارسيليا، أهدى باميلا خاتما من "كارتييه"، ولكن النجمة الأمريكية رفضت قبول طلب الزواج.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن سبب رفض باميلا لرامي يعود بالأساس لعدم اهتمام رامي بطفليه التوأم. فقبل تلقيها العرض، أمضت باميلا أسبوعا كاملا مع طفلي رامي، وأدركت أن والدهما لا يستطيع منحهما وقتا كافيا لأنه حريص جدا على العلاقة معها.

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وقررت باميلا الانفصال عن رامي بعد علاقة دامت لعام واحد تقريبا.

وتشرف مسيرة رامي الكروية على الانتهاء، بعد مشوار استهله في صفوف نادي ليل، الذي توج معه بلقبي الدوري والكأس الفرنسيين، قبل أن ينضم لفالنسيا الإسباني، ثم انتقل بعدها إلى ميلان الإيطالي، قبل أن يحط الرحال أخيرا في نادي مارسيليا.

المصدر: "tmz.com"

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