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الأرجنتين تقسو على غواتيمالا في غياب ميسي

الرياضة

الأرجنتين تقسو على غواتيمالا في غياب ميسي
Reuters
الأرجنتين تقسو على غواتيمالا في غياب ميسي
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حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا كبيرا على نظيره الغواتيمالي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم في لوس أنجلوس الأمريكية.

وأحرز ثلاثية منتخب "التانغو"، الذي غاب عنه نجمه وقائده ليونيل ميسي، غونزالو مارتينيز من ركلة جزاء، وجيوفاني لوسيسلو، وجيوفاني سيميوني، في الدقائق (27، 35 و44) على الترتيب.

وكانت هذه المباراة الأولى للأرجنتين منذ خروجها من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، بخسارتها أمام منتخب فرنسا (3-4)، الذي توج لاحقا باللقب.

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ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أخرى، الثلاثاء المقبل، ستجمعه بنظيره الكولومبي.

المصدر: وكالات

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