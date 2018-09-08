آل الشيخ يدعو منتخب مصر لمقارعة البرازيل والأرجنتين في بطولة دولية

دعا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، منتخب مصر لكرة القدم للمشاركة في بطولة دولية، تستضيفها السعودية الشهر المقبل، وستشهد مشاركة 4 منتخبات.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم أتمنى أن يكون منتخب مصر هو المنتخب الرابع في البطولة الدولية الرباعية التي تستضيفها السعودية مطلع أكتوبر المقبل، بمشاركة البرازيل والأرجنتين".

وكان آل الشيخ قد أكد في وقت سابق أن السعودية ستستضيف بطولة ودية دولية بمشاركة الأخضر، والبرازيل، والأرجنتين، بالإضافة إلى منتخب رابع سيتم الكشف عنه قريبا.

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المصدر: فيسبوك.