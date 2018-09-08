ديل بوترو يصعد إلى نهائي أمريكا المفتوحة بعد انسحاب نادال

تأهل الأرجنتيني، خوان مارتين ديل بوترو، إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد انسحاب منافسه في الدور نصف النهائي، الإسباني رافائيل نادال حامل اللقب.

وانسحب النجم الإسباني المصنف أولا عالميا، من المواجهة التي أقيمت اليوم، بعد المجموعة الثانية بسبب إصابة في الركبة. وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ديل بوترو (7-6 و6-2).

وسيلعب ديل بوترو، المصنف ثالثا عالميا، في النهائي مع النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف سادسا، والذي تأهل على حساب الياباني كي نيشيكوري، بفوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها (6-3، 6-4 و6-2).

تجدر الإشارة إلى أن بطولة أمريكا المفتوحة هي آخر البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام".

المصدر: rsport.ria.ru