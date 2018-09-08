البرازيل تتغلب على الولايات المتحدة وديا

تغلب المنتخب البرازيلي لكرة القدم على مضيفه الأمريكي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، على أرضية ملعب "إيست راثرفورد" في ولاية نيوجيرسي.

وسجل المهاجم روبيرتو فيرمينو الهدف الأول لمنتخب "السامبا"، بعد مرور 11 دقيقة على بداية اللقاء، قبل أن يضيف النجم نيمار دا سيلفا الهدف الثاني من ركلة جزاء، بحلول الدقيقة (44).

وبات نيمار الذي أعلن مدرب المنتخب البرازيلي "تيتي" هذا الأسبوع أنه سيحمل شارة قيادة "السيليساو" بشكل ثابت (بعدما اعتمد مبدأ المداورة بين أربعة لاعبين خلال مونديال روسيا)، بات على بعد خمسة أهداف من معادلة رقم الظاهرة رونالدو (62 هدفا) كثاني أفضل هداف في تاريخ البرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة الأولى للمنتخب البرازيلي، منذ خروجه من الدور ربع النهائي للمونديال الروسي على يد بلجيكا.

المصدر: football.ua