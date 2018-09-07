بالفيديو.. ألبانيا تقهر إسرائيل

فاز المنتخب الألباني على نظيره الإسرائيلي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويعود الفضل الكبير في انتصار ألبانيا للاعبها تولان دجاكا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لها، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى، بحلول الدقيقة 55، من زمن اللقاء.

وجاءت هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى للمستوى الثالث (C) من الدوري، وتضم أيضا منتخب إسكتلندا.

المصدر: "vk/allgoalz"