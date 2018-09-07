شاهد.. هدف روسي رائع ومصري أكثر روعة!
تعادل المنتخب المصري الأولمبي مع مضيفه الروسي (1-1)، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "رودينا"، بمدينة خيمكي الواقعة في ضواحي موسكو.
وضع لاعب خط الوسط الروسي فلاديسلاف بانتيلييف منتخب بلاده في المقدمة بهدف رائع سجله، في الدقيقة 54 بتسديدة متقنة من ضربة حرة مباشرة في المقص الأيسر القريب.
Гол Владислава Пантелеева 👏— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 сентября 2018 г.
💻 Болеем за молодёжку в матче #РоссияЕгипет на #МАТЧПРЕМЬЕР и онлайн https://t.co/7AhUqatvSLpic.twitter.com/1XKVXslxJI
ورد المهاجم المصري محمد طاهر بهدف التعادل لمنتخب الفراعنة، بتسديدة مقصية رائعة جدا، من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.
📹 Ответный гол сборной Египта. Мохамед забил «ножницами»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 сентября 2018 г.
Болеем за нашу молодежку в матче #РоссияЕгипет на #МАТЧПРЕМЬЕР и онлайн https://t.co/7AhUqatvSLpic.twitter.com/ZSs5BonFbd
وفيما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين:
Начинаем большой футбольный вечер матчем молодежной сборной России!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 сентября 2018 г.
⚽ Команда Евгения Бушманова принимает сборную Египта (U21) в товарищеской встрече на стадионе «Родина».
💻 Болеем за @RusTeam_U21 в 17:55 на #МАТЧПРЕМЬЕР и онлайн https://t.co/7AhUqatvSLpic.twitter.com/s53cvFUGoL
المصدر: "twitter.com/matchpremier"