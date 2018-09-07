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شاهد.. هدف روسي رائع ومصري أكثر روعة!

الرياضة

شاهد.. هدف روسي رائع ومصري أكثر روعة!
twitter/matchpremier
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تعادل المنتخب المصري الأولمبي مع مضيفه الروسي (1-1)، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "رودينا"، بمدينة خيمكي الواقعة في ضواحي موسكو.

وضع لاعب خط الوسط الروسي فلاديسلاف بانتيلييف منتخب بلاده في المقدمة بهدف رائع سجله، في الدقيقة 54 بتسديدة متقنة من ضربة حرة مباشرة في المقص الأيسر القريب.

ورد المهاجم المصري محمد طاهر بهدف التعادل لمنتخب الفراعنة، بتسديدة مقصية رائعة جدا، من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

المصدر: "twitter.com/matchpremier"

 

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