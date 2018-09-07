شاهد.. أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس

فاز العاجي جان ميشيل سيري متوسط ميدان فولهام، بجائزة أفضل هدف لشهر أغسطس، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وجاء هدف النجم العاجي من تسديدة صاروخية رائعة لا تصد ولا ترد في مرمى بيرنلي، خلال اللقاء الذي أقيم في الـ26 من الشهر الماضي، لحساب المرحلة الثالثة من "البريمير ليغ".

🚀 SERI 🚀



The @FulhamFC midfielder wins @carling Goal of the Month for this stunner in August pic.twitter.com/WgvjqUbRCn — Premier League (@premierleague) 7 сентября 2018 г.

وانتهت المواجهة بفوز فولهام بأربعة أهداف لهدفين.

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تجدر الإشارة إلى أن سيري الذي كان قريبا من الانتقال إلى برشلونة صيف العام الماضي، انضم إلى فولهام في الميركاتو الصيفي الأخير، قادما من نيس الفرنسي.

المصدر: sports.ru