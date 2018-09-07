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بالفيديو.. منتخب يرعب خصومه بـ "تعويذة" غريبة

الرياضة

بالفيديو.. منتخب يرعب خصومه بـ
twitter.com/belfootfeder
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قدم الاتحاد البيلاروسي لكرة القدم، التميمة الجديدة لمنتخب بلاده "فايارا"، وذلك عشية خوضه غمار منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، غدا السبت، ضد نظيره من سان مارينو.

والتميمة الجديدة "فايارا - وتعني محارب" هي عبارة عن "روبوت" عملاق يحمل سيفا بيده، وقد زين بالمنمنمات البيلاروسية التقليدية.

ويلعب منتخب بيلاروس في المجموعة الثانية ضمن المستوى الرابع (D) للدوري، إلى جانب كل من لوكسمبورغ، ومولدوفا، إضافة إلى سان مارينو.

المصدر: "twitter.com/belfootfeder" 

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