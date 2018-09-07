منتخب البرازيل يخوض مواجهتين وديتين في السعودية

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم، أن منتخب "السامبا" سيخوض مباراتين وديتين في السعودية في أكتوبر المقبل.

وأكد الاتحاد البرازيلي عبر موقعه الرسمي، أن منتخب "السيليساو" سيواجه السعودية في الـ12 من الشهر المقبل، على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" في مدينة الرياض، على أن يلعب مع منتخب الأرجنتين في الـ16 منه في مدينة جدة.

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ويخوض المنتخب البرازيلي اليوم الجمعة، أولى مبارياته، منذ خروجه من الدور ربع النهائي للمونديال الروسي، عندما يواجه منتخب الولايات المتحدة وديا.

تجدر الإشارة إلى أن الأخضر السعودي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تنطلق منافساتها مطلع العام المقبل في الإمارات.

المصدر: وكالات