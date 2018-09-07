رادار ريال مدريد يلتقط "جوهرة" برازيلية جديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي الشاب بيدرو غويلهيرمي أبريو، لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة (آس) الإسبانية، المقربة من أسوار "سانتياغو برنابيو"، أن ريال مدريد قد بدأ مفاوضاته بالفعل مع إدارة نادي فلومينينسي من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال بيدرو - Pedro Guilherme Abreu، البالغ من العمر 21 عاما.

وجدد المهاجم الواعد عقده مع الفريق مؤخرا، حتى عام 2021، ويتضمن شرطا جزائيا ضخما بالنسبة لأمريكا اللاتينية، بلغ نحو 50 مليون يورو.

وتتفاوض إدارة ريال مدريد مع إدارة فلومينينسي لإبرام الصفقة بقيمة تتراوح بين 20 و 25 مليون يورو، ويبدو أن الفريق البرازيلي سيوافق على هذا المبلغ.

وتجمع علاقات ودية بين إدارتي الناديين في الفترة الأخيرة، والتي انتقل على إثرها أكثر من لاعب شاب إلى أكاديمية ريال مدريد، أبرزهم الوافد الجديد فينيسيوس جونيور الذي انضم إلى صفوف الفريق الملكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد قضاء عامين على سبيل الإعارة مع ناديه فلومينينسي، مقابل 45 مليون يورو.

وتم استدعاء بيدرو غويلهيرم لأول مرة، في أغسطس الماضي، إلى صفوف المنتخب البرازيلي، لكنه تلقى إصابة في الركبة، ليحل محله المهاجم ريشارليسون دي أندرادي.

ويتقاسم بيدرو غويلهيرم الآن مع غابرييل باربوسا، مهاجم فريق سانتوس، صدارة قائمة هدافي الدوري البرازيلي، برصيد 10 أهداف لكل منهما، بعد المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

المصدر: وكالات